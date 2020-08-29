İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Devletimiz emrinize amadedir"

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." dedi.

Bakan Soylu, Espiye ilçesine bağlı Avluca köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." diye konuştu.

Soylu, "Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma. Allah bir daha böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın." ifadesini kullandı.

Cumartesi akşamı durumu öğrendikten sonra, gece saatlerinde Giresun'a geldiğini ve o dakikadan itibaren de ayrılmadığını ifade eden Soylu, devletin bütün imkanları ile vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.