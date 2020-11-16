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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet."

İZMİR HABERLERİ  | 16.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet."


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