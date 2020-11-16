-
Haberler
-
YURTHABER
-
İzmir
-
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet."
İZMİR
HABERLERİ
|
16.11.2020 13:35 |
Son Güncelleme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet."