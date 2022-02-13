İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki şu Avrapa'nın, Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanlara öyle bir mağlubiyet tattıracak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak, dünyanın o kelli felli bütün liderleri onun önünde saygı duruşu yapacaklar." dedi.

Bakan Soylu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret etti.

Türkiye'nin huzurlu olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını anlatan Soylu, Batum'dan Şam'a kadar, Yemen'den Bağdat'a kadar etrafındaki tüm coğrafyaya huzur getirmenin de bu milletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bu sorumluluğu ancak Türkiye'nin yapacak gücü olduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Belki sıcağı sıcağına fark etmiyoruz ama 100 yıl sonradan bugüne bakıldığında dönüp 100 yıl sonraki nesiller diyecek ki 'Allah onların aldığı riskten, Allah onların gösterdiği cesaretten, Allah onların gösterdiği dik duruştan razı olsun.' Nasıl biz ecdadımız için söylüyorsak... Biz öyle bir nesiliz ki hem cumhuriyetin birinci asrını hem de cumhuriyetin ikinci asrını birlikte görebilecek nesiliz."

- "2023'e kadar onun için çok çalışmalıyız"

Emaneti hem devralan hem de devreden bir nesil olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte rahmet vardır. İkincisi de çok çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Milletin inancı, kararlılığı, samimiyeti bizim üzerimizdeki yükü alır götürür. Kapı kapı anlatmalıyız, ifade etmeliyiz. Hiç merak etmeyin. Algı operasyonlarının herhangi bir zararı söz konusu olmaz. Gerçekliktir önemli olan. Dünyada gerçekliği ortadan kaldırabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz gerçeği anlatalım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hep beraber ifade edelim bunu ortaya koyalım. Türkiye'nin tüm dünyaya söyleyecek sözü var. 2023'e kadar onun için çok çalışmalıyız. Çok mücadele etmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 2023'te bambaşka bir adım ortaya koyacağını ifade eden Soylu, "Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki şu Avrapa'nın, Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanlara öyle bir mağlubiyet tattıracak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak dünyanın o kelli felli bütün liderleri onun önünde saygı duruşu yapacaklar." diye konuştu.

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan ve güreş benzetmesi yapan Soylu, "Bunlar paça kasnak birbirine girmişler. Deste midir, deste boy mudur? Başaltı mıdır, baş mıdır? Hiçbirisi belli değil. Herkes bir taraftan giriyor. Aday olmak için belediyeyi bırakmışlar, belediye melediye yok. Çalışma yok, yol yok, kış yok, kar yok. Ne olacak? 2023'te aday olacağız. E aday olacaksınız da milletin hali? Para bol. Para nereden geliyor? Hazineden geliyor. Belediyeden, hazineden geliyor. Bir kuruş kesilmiyor. Sonra da mağduriyet de mağduriyet... Hiç merek etmeyin biz çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz."

Soylu, AK Parti'nin, Cumhur ittifakı'nın, milletin, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok işin olduğunu belirterek, bunun için 2023'e keder çok çalışıp hakkı hakkaniyeti anlatacaklarını söyledi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı katıldı.

(Bitti)

