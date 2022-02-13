YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da konuştu: (2)

13.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki şu Avrapa'nın Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanlara öyle bir mağlubiyet tattıracak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak, dünyanın o kelli felli bütün liderleri onun önünde saygı duruşu yapacaklar" - "Aday olmak için belediyeyi bırakmışlar, belediye melediye yok. Çalışma yok, yol yok, kış yok kar yok. Ne olacak? 2023'te aday olacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki şu Avrapa'nın, Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanlara öyle bir mağlubiyet tattıracak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak, dünyanın o kelli felli bütün liderleri onun önünde saygı duruşu yapacaklar." dedi.

Bakan Soylu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret etti.

Türkiye'nin huzurlu olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını anlatan Soylu, Batum'dan Şam'a kadar, Yemen'den Bağdat'a kadar etrafındaki tüm coğrafyaya huzur getirmenin de bu milletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bu sorumluluğu ancak Türkiye'nin yapacak gücü olduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Belki sıcağı sıcağına fark etmiyoruz ama 100 yıl sonradan bugüne bakıldığında dönüp 100 yıl sonraki nesiller diyecek ki 'Allah onların aldığı riskten, Allah onların gösterdiği cesaretten, Allah onların gösterdiği dik duruştan razı olsun.' Nasıl biz ecdadımız için söylüyorsak... Biz öyle bir nesiliz ki hem cumhuriyetin birinci asrını hem de cumhuriyetin ikinci asrını birlikte görebilecek nesiliz."

- "2023'e kadar onun için çok çalışmalıyız"

Emaneti hem devralan hem de devreden bir nesil olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte rahmet vardır. İkincisi de çok çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Milletin inancı, kararlılığı, samimiyeti bizim üzerimizdeki yükü alır götürür. Kapı kapı anlatmalıyız, ifade etmeliyiz. Hiç merak etmeyin. Algı operasyonlarının herhangi bir zararı söz konusu olmaz. Gerçekliktir önemli olan. Dünyada gerçekliği ortadan kaldırabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz gerçeği anlatalım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hep beraber ifade edelim bunu ortaya koyalım. Türkiye'nin tüm dünyaya söyleyecek sözü var. 2023'e kadar onun için çok çalışmalıyız. Çok mücadele etmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 2023'te bambaşka bir adım ortaya koyacağını ifade eden Soylu, "Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki şu Avrapa'nın, Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanlara öyle bir mağlubiyet tattıracak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak dünyanın o kelli felli bütün liderleri onun önünde saygı duruşu yapacaklar." diye konuştu.

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan ve güreş benzetmesi yapan Soylu, "Bunlar paça kasnak birbirine girmişler. Deste midir, deste boy mudur? Başaltı mıdır, baş mıdır? Hiçbirisi belli değil. Herkes bir taraftan giriyor. Aday olmak için belediyeyi bırakmışlar, belediye melediye yok. Çalışma yok, yol yok, kış yok, kar yok. Ne olacak? 2023'te aday olacağız. E aday olacaksınız da milletin hali? Para bol. Para nereden geliyor? Hazineden geliyor. Belediyeden, hazineden geliyor. Bir kuruş kesilmiyor. Sonra da mağduriyet de mağduriyet... Hiç merek etmeyin biz çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz."

Soylu, AK Parti'nin, Cumhur ittifakı'nın, milletin, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok işin olduğunu belirterek, bunun için 2023'e keder çok çalışıp hakkı hakkaniyeti anlatacaklarını söyledi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybettiŞanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Konyaspor, Trabzonspor maçına hazırKonyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:54
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Pazar

Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Ulus Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Canik
Begüm Eczanesi
Atakum
Tuğba Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.