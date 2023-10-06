İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı’da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile ‘Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz Özden’ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek” ifadelerini kullandı.

