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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu:

AA AA
15.03.2024 07:56
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın hesabi değil hasbi bir ittifak olduğunu belirterek, "Allah nazardan saklasın. Liderlerimiz, 'Biz biriz, diriyiz, iriyiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz.' diyor ve 85 milyonu biz kucaklıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için Türkiye Yüzyılı için ne yapıyoruz? Gece gündüz demeden, Allah'ın izniyle canla başla çalışıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu:

Bakan Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Fatih Sultan Konak Camisi'nde teravih namazını kıldı.

Ardından bir çay ocağında vatandaşlara seslenen Yerlikaya, gittikleri her yerde 600 bin İçişleri Bakanlığı ailesi olarak ışığı sönmeden, gece gündüz demeden Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Ülkede huzur ve güvenliğin bozulmaması için terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü anlatan Yerlikaya, "Hain terör örgütü, bölücü terör örgütü PKK'nın ne kadar aciz bir duruma düştüğünü görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize, bütün güvenlik güçlerine, kahraman Mehmetçiğimize, 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksınız.' diyor. Durmuyoruz biz de Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle devletin, hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine sağlamış olduğu imkanlarla, teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiğini vurguladı.

Sosyal medya aracılığıyla Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmaları duyurduklarını ifade eden Yerlikaya, "Şafakta da gün batarken de aziz milletimizin desteği ve duası bizimleyken göreceksiniz bunların son çırpınışları. 'Son terörist de kalmadı.' deyinceye kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, yola Türkiye'nin huzuru diye çıktıklarının altını çizerek, "İçişleri ailemizin bir görevi var, Türkiye'nin huzuru. Hani bir dua vardır, çok duymuşsunuzdur. Ben Konya'da bunu duya duya büyüdüm, derlerdi ki 'Allah huzurdan ayırmasın.' İşte o amin, gönülden, yürekten yapılan amin... Bizim o huzur kelimesi Bakanlık olarak tek kelime görevimiz. Suç işlenmesini önle, varsa bir suç bunları yakala. Bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Huzur, refah ve kalkınmanın yerelden başladığına dikkati çeken Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Bir saniyelik bir irade beyanı yapacağız, 5 yıl bekleyeceğiz. Bak hissi davranmak yok, duygusal davranmak yok. Kimseye laf çarpıtmıyorum. Benim huyum, ben kimseye laf çarpıtmam. Düşüneceksiniz, göreceksiniz, herkesin size arzı endam ettiği arzuhalini göreceksiniz, bir karar vereceksiniz. Siz kendinizle ilgili ne karar verirseniz Rabbülalemin şehirle ilgili, sizinle ilgili o hükmü tecelli ettirecek."

Ardından MHP seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı hakkında "Bakın bizim hesabi değil hasbi bir ittifakımız var. Allah nazardan saklasın. Liderlerimiz, 'Biz biriz, diriyiz, iriyiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz.' diyor ve 85 milyonu biz kucaklıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için Türkiye Yüzyılı için ne yapıyoruz? Gece gündüz demeden, Allah'ın izniyle canla başla çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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