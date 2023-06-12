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  4. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi

12.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aydır devam eden takip sonucu operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda, araçtan araca nakledildiği sırada Silivri'de 227, Başakşehir'de 303 olmak üzere toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul uyuşturucu operasyonu

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