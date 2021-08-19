İçişleri Bakanlığı: Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'da 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesindeki operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-1 Operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-SİHA ve İHA ile hava kuvvetleri desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Böylelikle bugün yürütülen Eren Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısı, Tunceli'de 1, Hakkari'de 8, Van'da 3 olmak üzere 12'ye yükselmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

