İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi: (1)

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen terör operasyonlarında 4'ü gri ve 4'ü turuncu kategoride aranan teröristlerin de arasında olduğu toplam 145 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türkiye'nin önemli gündem maddeleriyle yüklü bir zaman diliminde ve zorlu coğrafyada başarılı bir güvenlik mücadelesi verdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak gerekli değerlendirmelerde bulunmaya ve gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini ifade eden Çataklı, bu kazanımların birilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Güven ve huzur ortamını zedelemek için fırsat kollayan çevrelerin Mersin'de ihanet girişimlerine bir yenisini daha ekleyerek terör saldırısı düzenlediğini Çataklı, şunları kaydetti:

"O gün Mersin'deki hadiseye polislerimizin yaptığı anında ve yerinde müdahaleler sayesinde devletimizin tepeden tırnağa bütün personeliyle, teröre ve teröriste karşı anbean tetikte olduğunun da işaretini arkadaşlarımız vermiş oldular. Bu vesileyle Mersin'de çok daha büyük bir faciayı önleyen şehit polis kardeşimiz Sedat Gezer'e Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve aziz milletimizi de başsağlığı dileklerimizi tekraren ifade ediyorum. Gazimiz Abdulkadir Öztürk'e de acil şifalar diliyorum." dedi.

Çataklı, terörle mücadeledeki kararlılığı göstermesi adına yeni bir adım olan "Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları"nın 1 Ekim itibarıyla başladığı bilgisi verdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında büyük çaplı operasyon düzenlendiğini aktaran Çataklı, dün 2037 personel, 22 narkotik köpeği, 1 helikopter ve İHA'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Adana'da 211, Samsun'da ise 92 satıcının gözaltına alındığını bildirdi.

Çataklı, 2022 yılının deprem konusunda tatbikat yılı ilan edildiğini, yıl sonuna kadar 70 bin tatbikat yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bugüne kadar 52 bin 164'ü okul 7 bin 266'sı diğer tatbikatlar olmak üzere toplam 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirildiğini anlatan Çataklı, "Dün Gölbaşı ilçemizde geniş kapsamlı bir tatbikat daha gerçekleştirdik. Fabrika, vergi dairesi, KYK yurdu, devlet hastanesi, 3 okul, TEİAŞ sosyal tesisleri idari binası, engelli merkezi ve 4 adet sokağı kapsayan tatbikatımıza 3 bin 900 den fazla vatandaşımız katıldı. Ayrıca AFAD'ımızdan, yerel yönetimlerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan da 254 arkadaşımız bu tatbikatlarda görev aldı." ifadelerini kullandı.

Bartın ve Kastamonu'da 3 Eylül'de gerçekleşen aşırı yağışlarda gerekli tedbirlerin alındığını ve ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını aktaran Çataklı, şöyle konuştu:

"21 Eylül 2022'de Muğla Marmaris Adaköy'de çıkan orman yangınında 36 helikopter, 14 uçak, 1543 personel ile müdahale edilerek, orman yangını söndürüldü. Ayrıca orman yangınına müdahale etmek için Marmaris'e gitmekte olan helikopterimizin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişiye de Cenabıhak'tan rahmet diliyor, 5 yaralı arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. 27 Eylül 2022 tarihinde Ardahan Göre ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Buna da anında reaksiyon gösterdik ve 295 personel ile 69 aracımızı görevlendirdik. Orda ki çalışmaları halen arkadaşlarınız yürütüyorlar. "

- "12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik"

Kesintisiz bir şekilde terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini belirten Çataklı, eylül ayının bu kapsamda oldukça başarılı sonuçlar elde edilen bir ay olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi veren Çataklı, şöyle konuştu:

"Eylül ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 12'si büyük 30'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. Bütün terör örgütlerini kapsayacak şekilde şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelikte 977 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı elemanlarından 19'u ölü olarak ele geçirilmiş, 6'sı da sağ olarak yakalanmıştır. Tüm operasyonlarda toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 113'ü PKK/KCK, 23'ü DEAŞ ve 9'u sol terör örgütü mensubudur." diye konuştu.

Çataklı, eylül ayında terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 477 şüpheli gözaltına alındığını, bunlardan 376'sının tutuklandığı bilgisini verdi.

Operasyonlar kapsamında 80 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğine işaret eden Çataklı, 156'sı ağır ve uzun namlulu 186 silah,18 mayın/EYP, 204 el bombası, 364 kilogram patlayıcı ve 285 bin 686 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini ve eylül ayında toplam 16 terör eyleminin engellendiğini vurguladı.

Tamamlanan "Eren Abluka İlkbahar-Yaz Operasyonları"nda 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlandığını, hedeflenenin üstünde 9 bin 768 operasyon ile bu operasyonların tamamlandığını söyleyen Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Bu operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 490 sığınak, barınak imha edildi. 368 silah ki bunlardan 7'si füze, 2'si uçaksavar, 1'i havan, 11'i roketatar. Yine 710 el bombası, 110 mayın EYP, 1050 tüp, 4 ton 100 kilogram patlayıcı madde, 330 bin mühimmat, 75 dürbün, 25 jenaratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar bu operasyonlarda ele geçirildi."

(Sürecek)

