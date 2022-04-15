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İçişleri Bakanlığı yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenleyecek

15.04.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenleyecek

İçişleri Bakanlığınca yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre, ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı.

Bakanlık, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yarın ülke genelinde iftar verecek.

İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek.

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İçişleri Bakanlığı Ramazan

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