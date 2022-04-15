İçişleri Bakanlığı yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenleyecek

İçişleri Bakanlığınca yarın ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek.
Alınan bilgiye göre, ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı.
Bakanlık, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yarın ülke genelinde iftar verecek.
İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek.
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