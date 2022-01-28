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İçişleri Bakanlığından hurda ve atıl araçlar için genelge

28.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelgeye göre kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerine gerekli tebliğ yapılacak, kaldırılmayan araçlar trafikten men edilecek - Buluntu olması nedeniyle veya Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar Milli Emlak Müdürlükleri aracılığıyla satılacak

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerinin uyarıya rağmen çekmediği araçları trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda veya atıl durumdaki araçlara yönelik tedbirleri içeren genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini ve yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi.

Cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan, terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğine dikkat çekilen genelgede bu araçların patlama ve yanma riski nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini de tehdit ettiği vurgulandı.

Ayrıca genelgede, son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikayet ve taleplerin arttığı da kaydedildi.

Genelgede, bu araçlarla ilgili izlenecek adımlar ve yöntemler şöyle sıralandı:

- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an evvel belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçlar niteliklerine göre (hurda ya da terk edilmiş olma durumuna bağlı olarak) belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

- Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 174'üncü maddesi kapsamında kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6'ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 7 ve 9'uncu maddelerince emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası tarafından tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli tebliğ yapılacak. Kaldırılmayan araçların trafik zabıtasınca trafikten men edilmesi sağlanacak.

- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise sahibinden tahsil edilecek.

- Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 14'üncü maddesi kapsamında buluntu olması nedeniyle veya bu kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Milli Emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak.

- Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel emir örneği yayımlanacak.

- Vali/kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma veya muhtar toplantıları başta olmak üzere benzer toplantı veya etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak. Vatandaşlardan konuya ilişkin gelen ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek.

- Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak dağıtılacak. Sosyal medya üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

- Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kolluk birimleri, ilgili meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mevcut durum tespiti yapılacak.

- Kamuya ait yerlerde veya özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş veya makul sürenin üzerinde park halinde bulunan araçlara dair envanter çalışması yapılacak. Bu şekilde tespiti yapılan araçların hurda depo alanlarına kaldırılmasına veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler, üçer aylık dönemler (mart, haziran, eylül, aralık aylarının sonlarında) halinde İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

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