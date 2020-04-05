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İçişleri Bakanlığından ’Sokak Hayvanları’ genelgesi

ANTALYA HABERLERİ  | 05.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına yönelik "Sokak Hayvanları" konulu genelge gönderildi.İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına yönelik "Sokak Hayvanları" konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha gönderdi. "Sokak Hayvanları" konulu genelgede valiliklerden, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istendi.

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