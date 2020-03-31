İçişleri Bakanlığından "yardım toplama" açıklaması:

İçişleri Bakanlığı, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda, TBMM'nin iradesiyle yasalaşan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun uygulanmasının altını çizmek için dün valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle açıklama yapılma zorunluluğunun oluştuğu belirtildi.

Yardım Toplama Kanunu'nda, kamu yararına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere "gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin" kanunun 6'ncı maddesi gereğince yetkili makamlardan izin almak şartıyla yardım toplayabileceklerinin düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya bir makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak bu kanun hükümlerine uygun hareket etmesi gerekir.

Bu kapsamda yardım toplamak için yardım toplanacak yer bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınması gerekmektedir. Bununla beraber kanunda izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.