İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya bu yıl 5 tanesi yurt dışından 48 kişinin katıldığını, son beş yılda 1043'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubunun teslim olduğunu bildirdi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, 40 yılda kurulan Avrupa Birliğinin bugün 10 yıllık göç sorunu yüzünden dağılmayı konuştuğunu belirtti.

Almanya'nın, sel bölgesine 3 ay boyunca yaklaşamadığını anlatan Soylu, orman yangınlarının da ABD ve Kanada'da aylarca sürdüğünü vurguladı.

Bugün Avrupa'nın, marjinalleşmenin etkisi altında olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin, 21. yüzyılın başından itibaren, uyguladığı politikalardan taviz vermeden, yaşanan iklimi yönetebildiğini söyledi.

Soylu, Türkiye'nin ülkesinin menfaatlerini koruduğunu, Batı'nın aksine insani değerlerden uzaklaşmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin milli iradeden aldığı güçle darbe girişimini bastırdığına işaret eden Soylu, FETÖ'nün tüm ana bileşenlerinin çökertildiğine dikkati çekti.

Cumhur İttifakı'ndan alınan güçle Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Mavi Vatan'da menfaatlerin ve hakların korunduğunu aktaran Soylu, güneydeki terör koridoru hayalinin ise üç büyük operasyonla bitirildiğini belirtti.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin özgürlükler alanını çiğneten değil, içeride ve dışarda insani güvenlik üreten bir ülke olduğunu kaydetti.

- "Takdiri hak eden bir iştir"

Bakan Soylu, "Yıllarca Batı'nın teknolojisine, savunma sanayisine muhtaç olan Türkiye'den, polis araçlarına göreve gitmeleri için benzin bulamayan Türkiye'den, bugün vatandaşın kayıp koyunlarını bile İHA'larla arayan bir Türkiye tablosuna gelebilmek, bana göre takdiri hak eden bir iştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının faaliyetlerinin odağına önleyiciliği koyduğunu söyleyen Soylu, yeni stratejileri ve bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamaları anlattı.

Terörle mücadeleye de değinen Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır terörle sınandığını hatırlattı.

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın sebep olduğu can kaybının yaklaşık 40 bin, 2016'dan bugüne kadar katledilen sivil vatandaş sayısının 408 olduğunu anımsattı.

- "PKK, kilitlenmiştir"

Türkiye'yi dünya liginde görmek istemeyenlerin, bugün de desteğinin ve beklentisinin, terör ve terörizm olduğunun altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK, DEAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakaladığımız, zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış AT-4 füzelerini kim gönderdiyse, bu örgütün imalatçısı da onlardır. Bugüne kadar terörle mücadelede her hükümet, Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmışlardır. Ne yazık ki imkansızlıklar, siyasal istikrarsızlıklar, ekonomik çaresizlikler, yerli ve milli savunma sanayisindeki eksiklikler, bizi 21. yüzyılın başında, dünyanın desteklediği bir terör ve istikrarsızlık stratejisi ile karşı karşıya bırakmıştır.

Geçmişteki acı ve kayıplarımız, bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyıla işte böyle bir başlangıç yapmıştır. Doğru, 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne, bugün 48 katılım vardır. Doğru, terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında, toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür. Terör eylemlerinin sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1043'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. "

- "Evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun"

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terörle mücadele konusundaki açıklamaları sırasında tartışma çıktı.

Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, "Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma." diye tepki gösterdi. CHP'li Özkoç da Soylu'ya, "Haddini bil." dedi.

Terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, Özkoç'u kastederek, "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi." ifadesini kullandı.

Tartışmaya, HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine gerginlik yaşandı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın uzaması üzerine Yılmaz, birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.

Soylu, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, "Sen, Türkiye'yi böyle yönetiyorsun" sözüne, "Sen, PKK'dan talimat alıyorsun" karşılığını verdi.

Bakan Soylu, tartışmanın ardından sunumuna devam etti.

(Sürecek)



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