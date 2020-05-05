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İçişleri Bakanlığının 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırması

ERZURUM HABERLERİ  | 05.05.2020 00:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırması

Erzurum'a kara ve hava yollarıyla giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından şehrin giriş ve çıkışlarında sivil araçlar geçmeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre Erzurum'un da aralarında bulunduğu 7 şehrin giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla kontrol noktalarından azami oranda araç geçişi yaşandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı giriş ve çıkış noktalarında, polis ekipleri araçları tek tek kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Ekipler, araçlardaki kişilerin kimliklerini kontrol ederek ateşlerini ölçtü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum şehirlerarası giriş çıkış

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