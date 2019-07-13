İclal Aydın, 'O Hayat Benim' dizisinde tanışıp nikâh masasına oturduğu görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile 4 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından bu defa 19 yaşındaki bir fotoğrafını paylaştı. 47 yaşındaki ünlü sunucu, gençlik fotoğrafına "19 yaşım.. Birkaç yıl önce paylaşmıştım. O günden bu yana neler neler oldu...Hayatımda izi, etkisi, tanıklığı olup da zerafetini, inceliğini, değerini eksiltmeden kalabilen herkese teşekkür ederim" notunu yazd.

Aydın'ın duygusal paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.



