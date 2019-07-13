MAGAZİN

İclal Aydın'dan duygusal paylaşım "19 yaşım..."

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 00:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Aydın, Instagram'dan 19 yaşındaki bir fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

İclal Aydın'dan duygusal paylaşım "19 yaşım..."

İclal Aydın, 'O Hayat Benim' dizisinde tanışıp nikâh masasına oturduğu görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile 4 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından bu defa 19 yaşındaki bir fotoğrafını paylaştı. 47 yaşındaki ünlü sunucu, gençlik fotoğrafına "19 yaşım.. Birkaç yıl önce paylaşmıştım. O günden bu yana neler neler oldu...Hayatımda izi, etkisi, tanıklığı olup da zerafetini, inceliğini, değerini eksiltmeden kalabilen herkese teşekkür ederim" notunu yazd.

iclal

Aydın'ın duygusal paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.


PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Kadir Çöpdemir, Gönül Dağı ile ekranlara dönüyorKadir Çöpdemir, Gönül Dağı ile ekranlara dönüyor
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den örnek davranış! Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den örnek davranış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iclal aydın iclal aydın gençlik

En Çok Okunan Haberler

ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Arduç'a Lübnan'da büyük ödül!

Barış Arduç'a Lübnan'da büyük ödül!

Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz'dan ayrılık açıklaması "YouTube kanalı için şaka yaptık"

Ayrıldıklarını açıklamışlardı! "Şaka yaptık"

Kadir Çöpdemir, Gönül Dağı ile ekranlara dönüyor

Kadir Çöpdemir ekranlara dönüyor

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den örnek davranış!

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den örnek davranış!

Seçkin Piriler'den bikinili tatil pozları

Seçkin Piriler'den plaj şov!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı! Paylaşımına beğeni yağdı

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.