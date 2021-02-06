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İçme suyu pompasının enerjisini karşılamak için ’’GES’’ tesisi

06.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin köyüne su sağlayan pompaların enerjisini karşılamak üzere inşa edilen güneş enerjisi panellerinin yapımında sona gelindiği bildirildi.Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Sevdiğin Köyü’nde yürütülen, yapım maliyetleri Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Sevdiğin Köyü Muhtarlığı ile birlikte karşılanıyor.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin köyüne su sağlayan pompaların enerjisini karşılamak üzere inşa edilen güneş enerjisi panellerinin yapımında sona gelindiği bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Sevdiğin Köyü’nde yürütülen, yapım maliyetleri Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Sevdiğin Köyü Muhtarlığı ile birlikte karşılanıyor. İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Özel İdare Müdürü ve Sevdiğin Köyü Muhtarının da katılımıyla gerçekleşen ziyarette, yapımı tamamlanan elektrik enerjisi üretmeye yönelik güneş panelleri yerinde incelendi. İçme suyu pompasının ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak üzere inşa edilen, 54 adet panelden oluşan ve şebeke ile senkronize çalışabilen Güneş Enerji Santralinin (GES) yapımında son aşamaya gelindi. Köye su sağlayan su pompalarının enerjisini karşılamak üzere inşa edilen güneş enerjisi panellerinin köyün elektrik maliyetlerinin azaltılmasında önemli derecede katkı sağlayacak. Projeye sundukları destek için Sevdiğin Köyü halkına ve projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

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