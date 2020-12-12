İçme suyu şebekeleri yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir İlçesi Fabrika ve Yolbuyu mahallelerinde mevcut şebekenin ekonomik ömrünü tamamlaması ve işlevini yitirmesi nedeniyle içme suyu şebekesini yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını korumak ve kente temiz su vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek Yenişehir İlçesi Fabrika ve Yolbuyu mahallelerinde içme suyu şebekelerini yeniledi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kazının yapıldığı alanda incelemede bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tutşi, işçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İçme suyu şebeke yenileme çalışmalarının süreceğini belirten Tutşi, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluk azaldı. Bizde bunu fırsata çevirerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Fabrika ve Yolbuyu mahallerinde mevcut şebeke ekonomik ömrünü tamamlaması ve işlevini yitirmesinden dolayı yeni şebeke çalışması yaptık. Bu kapsamda 660 metre 250’lik içme suyu şebekesi döşendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fabrika ve Yolbuyu mahallerine yeniden su verilmeye başlandı" dedi.

