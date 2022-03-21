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İDDEF, ramazanda 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

21.03.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDDEF, ramazanda 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda hayırseverlerin bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı ramazan yardım kampanyası "İyilik Seninle" temasıyla yapılacak.

Hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımlar, Türkiye, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki muhtaç kimselere ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerine teslim edecek.

Yetim çocuklara ve medrese talebelerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak İDDEF, içerisinde temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu kumanya paketlerini de ihtiyaç sahiplerine gönderecek.

İDDEF, acil kriz bölgeleri olan Afganistan, Suriye, Etiyopya, Yemen, Lübnan ve Gazze’deki insanlara başta gıda olmak üzere iftar ve diğer emanetleri ulaştıracak. Suriye’nin İdlib şehrinde inşa edilen briket ev ve çadırlarda kalan aileler ile Lübnan'ın Arsal bölgesindeki Suriyeli muhacirlere her gün sıcak yemek ve ekmek ile haftalık gıda yardımı yapılacak.

İDDEF, Batı Afrika ülkesi Gine’de bulunan Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde her gün 3 bin kişiye iftar verirken civardaki engelli ve kimsesizlere sıcak yemek ve su ulaştıracak. İç savaş ve kıtlığın devam ettiği Etiyopya’da ise gıda yardımı yapılacak.

Ramazanda dünyanın dört bir köşesinde ümmet iftar sofraları kurulurken 40 ülkedeki medreseler ve eğitim merkezlerinde ücretsiz eğitim gören öğrencilerle her gün iftar sofralarında buluşulacak.

Hayırseverler, bağışlarını "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, "0212 621 00 65" numaralı telefondan, İDDEF Genel Merkezi veya temsilciliklerinden detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

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