YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İDDEF'den, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

İDDEF'den, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

05.04.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDDEF'den, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da işgalcilerin uzun yıllar yaşattığı yıkım sonrası derin ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle güvenli gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayan aileler zor günler geçiriyor.

Özellikle çatışmaların arttığı kış aylarında çevre şehirlerden Herat ve Kandehar'a göç edip kurdukları yazlık çadırlarda kışı atlatanlar, yokluk ve açlıkla yaşam mücadelesi veriyor.

İDDEF, "İyilik Seninle" sloganıyla, 40 ülke 263 bölgede sürdürülen ramazan organizasyonu kapsamında Afganistan'daki insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede gıda yardımları sürürken, Herat ve Kandehar şehirlerindeki çadırlarda yaşayan 1000 aileye ramazan kumanyası ile iftar için yemek ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildiArdahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldüBalıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Ramazan

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.