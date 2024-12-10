İddialı başlamıştı ama olmadı... Aşk, Evlilik, Boşanma için veda vakti! Final kararını sette aldılar

NOW Tv'nin yeni sezonda iddialı başlayan yapımlarından biri daha final kararı aldı. Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisinde işler beklendiği gibi gitmedi.

İddialı başlayan dizi reytinglere yenik düştü. Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği dizinin fişi çekildi ve dizi ekibine final kararı sette verildi.

VEDA VAKTİ GELDİ...

“Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisi için veda vakti geldi ve iddialı dizi 4'ncü bölümüyle bu akşam son kez izleyicisinin karşısına çıkacak.

AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA KONUSU NEDİR?

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesi anlatılıyordu.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Naz ısrarlı takibi sonucu Eslem’in hamile olduğunu öğrenir. Bu konuda bir kelime etmeyecek, Timuçin’den bu ihanetin öcünü alacaktır. Planı bellidir o da çocuk istemektedir. Tek arzusu Eslem’le eşitlenmek gibi görünse de Naz’ın kalbinin derinliklerinde bambaşka bir sırrı vardır.

Altan eve döner. Güner’in evinde durulan sular Güner’in Altan’ı sevgilisiyle görmesiyle yerini fırtınaya bırakır. Altan Güner’e yine yalan söylemiştir. Güner babalarını kaybetme korkusuyla dengeleri şaşan çocukları için bir plan sunar, kocasına. Peki Altan bu plana ne kadar sadık kalacaktır?

Neşe, Gaye’nin annesinin babasını öldürdüğü için hapse girdiğini bilmektedir. Bu konuda Gaye’yi sıkıştırmakta adeta şantaj yapmaktadır. Gaye Neşe’nin şantajına boyun eğmez ve gerçekleri kocasına söyler. Gaye yine bir cehennemin içindedir. Çınar bunu kaldırabilecek midir yoksa annesi yüzünden hayatı gibi evliliği de mi yerle bir olacaktır?