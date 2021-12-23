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Ideathon Fikir Yarışması için başvurular alınmaya başlandı

23.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri, 13 Ocak'a kadar başvurularını internet üzerinden yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün toplam 30 bin TL ödüllü Ideathon Fikir Yarışması'na başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik gençlerin fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla Ideathon Fikir Yarışması düzenliyor.

"Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?" sorusuna yenilikçi ve kapsayıcı çözüm fikirlerinin aranacağı yarışma için başvurular, 13 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Sürdürülebilir bir çevre yaklaşımıyla karbon salımını azaltacak, finansal kapsayıcılığı artıracak inovatif ürün ve hizmetler geliştirilmesine katkı sağlayacak fikirlerin ortaya çıkması için düzenlenen yarışmanın finali 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 9 bin TL, üçüncüye ise 6 bin TL nakit ödülün verileceği Ideathon'da, finale kalan ilk 10 takım sürpriz hediyeler kazanacak.

- "Sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk projelerelerimizin merkezinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımını projelerinin merkezine yerleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği, topluma değer katan ve bu topraklarda kazandığını bu topraklar için faydaya dönüşten bir yaklaşımla ele alıyor, toplumsal ve kültürel değerleri muhafaza etmeyi önemsiyoruz. Tıpkı doğamız ve çevremiz gibi toplumumuzun geçmişten gelen tüm değerlerini sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Bu gayeye ulaşmak için gençlerin farklı bakış açılarıyla ve fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getirebileceğine inanıyoruz. Gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri yarışmalar düzenlemek oldukça kıymetli. Bu kapsamda ikincisini düzenlediğimiz Ideathon Fikir Yarışması, gençler için eşsiz bir deneyim olacak."

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