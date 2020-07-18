YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İdil Biret konseri Pazartesi günü

İdil Biret konseri Pazartesi günü

MUĞLA HABERLERİ  | 18.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret sahne alacak.

İdil Biret konseri Pazartesi günü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret sahne alacak. İdil Biret Müzik Festivali’nin bu yılki teması Beethoven’ın 250’inci doğum yıl dönümü 5 piyona konçertosu oluşturuyor.
20 Temmuz Pazartesi ve 23 Temmuz Perşembe günü Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşecek olan festivalde 20 Temmuz’da İdil Biret, Kemal Cem Yılmaz 23 Temmuz’da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret’e Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik edecek. Festivalinin biletleri ücretsiz olarak Bodrum Liman Ofisi, Marmaris UKOME MUSKİ, Fethiye Turizm ofisi, Milas Atatürk Spor Kompleksi ve Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

İdil Biret konseri Pazartesi günü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Nadir Nadi Kütüphanesi, havuz ve spor salonunun çalışma saatlerine düzenleme

Nadir Nadi Kütüphanesi, havuz ve spor salonunun çalışma saatlerine düzenleme

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Muğla Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:32
Yatsı
22:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Oğul Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Geçici görevle Hakkari’ye giden Polisler için kurban kesildi

Geçici görevle Hakkari’ye giden Polisler için kurban kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.