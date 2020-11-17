İdil'in kurtarılması için 2,5 saat enkaz altında kalan itfaiyeci Bahadır Kuş o anları anlattı:

Kendisini tanıtarak bacakları acıyan İdil'e "Seni kurtaracağız, çok az kaldı. Annen dışarıda seni bekliyor. Buradan hep beraber çıkacağız." diyen Kuş, genç kıza destek verdi.

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra çıkartılan 14 yaşındaki İdil Şirin 'in kurtarılması için 2,5 saat enkaz altında kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiyeci Bahadır Kuş , o anda yaşadıklarını Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Balıkesir'e dönen Kuş, İdil Şirin'in çıkartılmasının ardından yaşadığı mutluluğu ve o anları Anadolu Ajansına anlattı.

Deprem olduğu gün yaklaşık 15 dakika içinde çıkış yaptıklarını belirten Kuş, Emrah Apartmanı'ndaki görev yerine ulaştıklarında vatandaşların olayın şokunda olduğunu söyledi.

Ekiplerle değişimli olarak çalıştıklarını ifade eden Kuş, sivil halkın da kendilerine yardım ettiğini dile getirdi.

Kuş, binanın internetten eski halini incelediklerini ve çalışmalarını o şekilde yaptıklarını bildirerek, "Ekibimizde tecrübeli arkadaşlarımız da var. Tüm ekipmanlarımız mevcut. Büyükşehir Belediyemiz bizi bu konuda destekliyor." diye konuştu.

İdil'in kurtarılma anını anlatan Kuş, şöyle konuştu:

"Ailesinin tarifiyle çalışmalarımızı İdil'in olduğu bölgeye yoğunlaştırmıştık. İki kızımızın orada olduğunu biliyorduk. Bina un ufak olmuştu, sağlam bir beton denk gelince oraya bir dehliz açtık. O zaman İdil'in sesini aldım, canlı olduğunu anladım. Pazar günü saat 22.30'dan ertesi gün saat 01.00'e kadar çalışma yaptık. Yaklaşık 2,5 saat İdil'le enkazın altında beraber kaldım. Ona moral ve motivasyon verdim. Üstümüzün daha çabuk açılması için sağlık ekiplerine de destek olduk. Temiz hava tüpünün takılması, damar yolunun açılmasıyla ilgili sağlık ekiplerimizle yardımlaştık."