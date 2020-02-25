İdlib Esenler köyüne 300 briket ev

Esenler, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler’e yardım elini uzattı. "100 hanelik köy" hedefiyle başlayan yardımlar kapsamında 52 briket ev tamamlandı. Hedef ise 300 briket ev olarak açıklandı.

Esenler Belediyesi, savaş, açlık, hastalık ve soğukla mücadele eden, zorla göç edilmeye zorlanan İdlib’e Ocak ayında 2 tır yardım malzemesi göndermişti. Esenler’den İdlib’e yola çıkan "Kardeşlik Konvoyu" yaraları sarmaya başladı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kardeşlik Konvoyu"nu uğurlarken, Esenler’de hayırseverlere bir kez daha yardım çağrısında bulunmuştu. Göksu, İdlib’te briket evlerden oluşan bir İdlib Esenler Köyü açmayı amaçladıklarını söylemiş ve "Gelin, hep birlikte bir seferberlik ilan edelim. Bizim emeğimiz, Rabb’imizin rızası dahilinde oradaki acının dinmesinde, yüreklerinin ısınmasında bir katkı sağlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

52 briket ev tamamlandı

Esenler Belediyesi ve Esenler halkının katkılarıyla, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler’e yine yardım elini uzattı. Katliamdan kaçan Suriyeliler, Esenler ilçesindeki hayırseverlerin yardımlarıyla yapımı tamamlanan 52 briket eve yerleştirildi. Çadırdan kurtulan aileler, sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.