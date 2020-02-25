YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İdlib Esenler köyüne 300 briket ev

İdlib Esenler köyüne 300 briket ev

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Esenler, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler’e yardım elini uzattı.

Esenler, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler’e yardım elini uzattı. "100 hanelik köy" hedefiyle başlayan yardımlar kapsamında 52 briket ev tamamlandı. Hedef ise 300 briket ev olarak açıklandı.
Esenler Belediyesi, savaş, açlık, hastalık ve soğukla mücadele eden, zorla göç edilmeye zorlanan İdlib’e Ocak ayında 2 tır yardım malzemesi göndermişti. Esenler’den İdlib’e yola çıkan "Kardeşlik Konvoyu" yaraları sarmaya başladı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kardeşlik Konvoyu"nu uğurlarken, Esenler’de hayırseverlere bir kez daha yardım çağrısında bulunmuştu. Göksu, İdlib’te briket evlerden oluşan bir İdlib Esenler Köyü açmayı amaçladıklarını söylemiş ve "Gelin, hep birlikte bir seferberlik ilan edelim. Bizim emeğimiz, Rabb’imizin rızası dahilinde oradaki acının dinmesinde, yüreklerinin ısınmasında bir katkı sağlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

52 briket ev tamamlandı
Esenler Belediyesi ve Esenler halkının katkılarıyla, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler’e yine yardım elini uzattı. Katliamdan kaçan Suriyeliler, Esenler ilçesindeki hayırseverlerin yardımlarıyla yapımı tamamlanan 52 briket eve yerleştirildi. Çadırdan kurtulan aileler, sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hedef 300 ev
Evlerin bir kısmının yapımı bitti. Geriye kalan evlerin yapımı için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Esenler Belediyesi, 100 hanelik köy hedefiyle başladığı bu insani yardımda hedefini aştı. Bir evin maliyetinin 2 bin 500 lira olduğu bölgede, hayırseverlerin yardımlarıyla 300 briket ev yapılacak. Evlerin tamamı bittiğinde İdlib Esenler Köyü’nde yüzlerce aile daha bu soğuk günlerde, sıcak bir yuvaya girebilmenin mutluluğunu yaşayacak.

Her türlü yardım ulaştırılıyor
Esenler’den İdlib için sadece briket evler değil, halısından perdesine, kıyafetinden oyuncağına ve yiyeceğine kadar her türlü yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. İdlibliler ise soğuktan korunmalarına yardımcı oldukları ve çocuklarının yüzünü güldürdükleri için Esenler halkına çok minnettar olduklarını belirtiler.
İdlib’e yardım eli uzatmak ve bağışta bulunmak isteyenler, (hiç kullanılmamış olmak kaydıyla) çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden hijyen malzemelerine, çadırdan battaniyeye kadar her türlü yardım malzemesini Esenler’deki tüm okullara ve ESGEV’lere teslim edebileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
13:22
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.