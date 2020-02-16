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İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

İmkander Suriye’nin İdlib kent merkezi ve rejimin saldırılarından kaçarak çadırlarda yaşayan İdlibli ailelere sıcak yemek, battaniye, kömür ve gıda kolisi dağıttı.Suriye’nin İdlib kentinde Esad zulmünden kaçan ve Türkiye sınırına yakın Bölgelere gelerek soğuk havada çadırlarda yaşamaya çalışan mazlumlara yardım eli İmkander’den geldi.

İmkander Suriye’nin İdlib kent merkezi ve rejimin saldırılarından kaçarak çadırlarda yaşayan İdlibli ailelere sıcak yemek, battaniye, kömür ve gıda kolisi dağıttı.
Suriye’nin İdlib kentinde Esad zulmünden kaçan ve Türkiye sınırına yakın Bölgelere gelerek soğuk havada çadırlarda yaşamaya çalışan mazlumlara yardım eli İmkander’den geldi. Rejimin saldırılarından kaçan aileler hem yoksullukla hem de kışın zor koşulları ile mücadele ediyor. Kendi ülkelerinde mülteci haline gelen Suriyelilere Türkiye’den yardımlar ulaştırılıyor. Mazlumlara yardım elini her zaman uzatan İmkander İdlib halkınıda yalnız bırakmıyor. İmkander İdlib’te ve İdlib’ten kaçarak çadırlarda yaşayan ailelere toplam 100 ton kömür, 50 ton tahta kırığı, 25 ton gıda yardımı ve 500 aileye yemek ikramında bulundu.
Yardım çağrısı
Bölgede zorlu kış şartlarına dikkat çeken İmkander Gaziantep Şube Başkanı Said Gökdere İdlib kenti ve bölgeden kaçıp çadırlarda yaşayan ailelere 100 ton kömür, 50 ton tahta kırığı, 25 ton gıda yardımında bulunduklarını belirterek, ancak daha çok gıda, kömür ve battaniye ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Tüm Müslümanların bu konuda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Gökdere, "Çocuklarımız orada soğuktan donarken biz nasıl rahat uyuyabiliriz. Duyarlı ve yardımsever herkesten bu çocuklara, bu insanlara destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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