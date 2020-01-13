YURTHABER
  4. İdlib için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası

İdlib için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası

MALATYA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib şehrinde ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası başlatıldı.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malatya Şubesi ile Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından organize edilen “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası çerçevesinde kadınlar, bölge halkı için el işi örgü yapacak.

İdlib için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası

Suriye’nin İdlib şehrinde ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası başlatıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Malatya Şubesi ile Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından organize edilen “Her İlmek Bir Yürek” kampanyası çerçevesinde kadınlar, bölge halkı için el işi örgü yapacak. Yapılacak el işleri, Suriye’nin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve bebeklere gönderilecek. Proje kapsamında atkı, bere, yelek, hırka ve bebek battaniyesi gibi el işleri yapılacak. Kadınların kampanya çerçevesinde yapacakları el işleri, 6 Şubat 2020 tarihine kadar Beş Konaklar’daki Malatya il Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’ne teslim edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Malatya’nın ihracatı yüzde 13,83 arttıMalatya’nın ihracatı yüzde 13,83 arttı
Gürkan: "Şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız"Gürkan: "Şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Piknikte Kayalıklardan Düşen Öğretmen Yaralandı

Piknikte Kayalıklardan Düşen Öğretmen Yaralandı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.