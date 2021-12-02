YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İdlib kırsalına 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

İdlib kırsalına 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

02.12.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdlib kırsalına 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesi kırsalına 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca hazırlanan 4 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına getirildi.

İçerisinde un, kuru gıda ve kışlık kıyafetlerin olduğu yardımlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktadan Suriye araçlarına yüklendi.

Yardımların Türkiye sınırı yakınlarında çadırlarda kalan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Hatay'da sis trafiği olumsuz etkilediHatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi
Anahtar Kelimeler:
idlib Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:30
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Sevsem Eczanesi
Serinyol
Doksöz Eczanesi
Defne
Hastane Eczanesi
Defne
Melek Eczanesi
Defne
Türker Eczanesi
Defne
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Kanatlı Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.