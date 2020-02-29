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İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer son yolculuğuna uğurlandı

HATAY HABERLERİ  | 29.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Hatay'daki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in cenazesi memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özer'in (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, Güldere Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından baba Hüseyin Özer'in isteği doğrultusunda cenaze namazının kılınacağı mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşındı.

Buradaki törene şehidin annesi Nazmiye, babası Hüseyin Özer ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Özer'in askeri beresini ve künyesini takan sözlüsü Gülşen Türkoğlu asker selamı vererek şehidin tabutuna sarıldı, gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay İdlib Muhammed Ali Özer Şehit

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