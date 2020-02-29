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İdlib şehidi Astsubay Muharrem Öğütcü Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

İdlib şehidi Astsubay Muharrem Öğütcü Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

Karlıova Devlet Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Öğütcü'nün naaşı, ambulansla Merkez Ulu Camisi'ne getirildi.

Törende Kur'an-ı Kerim ve şehidin öz geçmişi okundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize düşen onların emanetini en güzel şekilde korumaktır. Onların uğrunda canlarını feda ettiği bu vatanı, milleti en güzel şekilde muhafaza etmek ve geleceğe taşımaktır. Üç ayların başlangıcında Regaip Kandili gecesinde şehit olan bu kardeşlerimiz bütün milletin ciğerini yaktı, hepimizin ciğeri yandı ama en fazla acıyı da aile duydu. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Onlar artık bütün bu millete emanettir.

Şehidimizin babası hepimizin babasıdır, ailesi hepimizin ailesidir. İnşallah en güzel şekilde devlet ve millet olarak onların kıymetini bileceğiz. Şehitlerimiz sayesinde huzur ve güven içindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde milyonlarca sivil insan Esed rejiminden canını kurtarabiliyor. Hükümetimiz, devletimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için her türlü çabayı sarf ediyor. Misliyle buna gereken cevap sahada veriliyor. Bunu yapanlar en ağır şekilde karşılığını görüyorlardır, görmeye devam edecekler fakat asıl karşılık ahirette olacaktır."

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Genç'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Suçatı köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin babası Ramazan, annesi Süphan, kardeşi Yasin Öğütcü ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali OIcay Küçüttepe, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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Bingöl İdlib şehidi Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü Karlıova

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