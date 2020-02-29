İdlib şehidi Astsubay Muharrem Öğütcü Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

Karlıova Devlet Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Öğütcü'nün naaşı, ambulansla Merkez Ulu Camisi'ne getirildi.

Törende Kur'an-ı Kerim ve şehidin öz geçmişi okundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize düşen onların emanetini en güzel şekilde korumaktır. Onların uğrunda canlarını feda ettiği bu vatanı, milleti en güzel şekilde muhafaza etmek ve geleceğe taşımaktır. Üç ayların başlangıcında Regaip Kandili gecesinde şehit olan bu kardeşlerimiz bütün milletin ciğerini yaktı, hepimizin ciğeri yandı ama en fazla acıyı da aile duydu. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Onlar artık bütün bu millete emanettir.

Şehidimizin babası hepimizin babasıdır, ailesi hepimizin ailesidir. İnşallah en güzel şekilde devlet ve millet olarak onların kıymetini bileceğiz. Şehitlerimiz sayesinde huzur ve güven içindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde milyonlarca sivil insan Esed rejiminden canını kurtarabiliyor. Hükümetimiz, devletimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için her türlü çabayı sarf ediyor. Misliyle buna gereken cevap sahada veriliyor. Bunu yapanlar en ağır şekilde karşılığını görüyorlardır, görmeye devam edecekler fakat asıl karşılık ahirette olacaktır."