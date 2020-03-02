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İdlib şehidi için memleketi Adıyaman'da mevlit okutuldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

İdlib şehidi için memleketi Adıyaman'da mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan için memleketi Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki taziye evinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit Orhan için mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, burada yaptığı konuşmada, vatanın mukaddesatı, milletin birliği, bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Mevlit sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindekiler, şehidin babası Ahmet Orhan, kardeşi ve ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Bedir Deveci, Mustafa Dinç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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