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İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan askeri yetkililer tarafından alınan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada alınan helallik ve duanın ardından Korkmaz'ın cenazesi, törenin yapılacağı Turunçova Kapalı Pazar Yerine getirildi.

Bu sırada şehidin babası Salih, annesi Fatma, kardeşleri ile yakınları gözyaşı döktü.

Antalya Müftüsü Osman Artan'ın, kıldırdığı cenaze namazının ardından Korkmaz'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.

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Cenaze Şehit turunçova

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