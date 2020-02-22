YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

HATAY HABERLERİ  | 22.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Fırıncıoğulları'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Samandağ ilçesindeki dedesinin evinden alınarak Çiğdede Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bazı milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

Şehidin annesi Munteha Fırıncıoğulları, elindeki oğluna ait kazağı koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. Anne Fırıncıoğulları, "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum aşkım benim, hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin, hayırlı olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, sağanak altında kılınan namazın ardından defnedildi.

İki gün önce İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (26) ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk (23) şehit düşmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TLFerrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Hatay İdlib son yolculuk Şehit tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Hatay Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:09
Öğle
12:54
İkindi
16:00
Akşam
18:29
Yatsı
19:43

Hatay Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Esenocak Eczanesi
Antakya
Mansuroglu Eczanesi
Antakya
Okyanus Eczanesi
Antakya
Ömeroglu Eczanesi
Antakya
Derman Eczanesi
Iskenderun
Esra Eczanesi
Iskenderun
Pehlıvan Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samandağ’da bitki örtüsü yangını

Samandağ’da bitki örtüsü yangını

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.