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İdlib şehidi Uzman Çavuş Deprem için mevlid okutuldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 14.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Düziçili Uzman Çavuş Serkan Deprem, için şehadetinin 40.

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Düziçili Uzman Çavuş Serkan Deprem, için şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Suriye’nin İdlib kentinde 03 Şubat 2020 Pazartesi günü Esed rejimi güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem’in şehadetinin 40. gününde şehidin İstiklal mahallesindeki baba ocağında Mevlid-i Şerif okutuldu.
Öğle namazına müteakip, ilçenin 58. şehidi olan Uzman Çavuş Serkan Deprem ile tüm şehitler ve ebediyete göç eden gaziler için okunan Mevlid-i Şerifin ve duanın ardından program sona erdi.
Düziçi Müftüsü Ramazan Sancak ile altı imamın okuduğu Mevlid-i Şerif programına; Osmaniye İl Jandarma Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Garnizon Komutanı Serkan Esen, Düziçi İlçe Emniyet Müdür Tuncer Yıldırım çevre ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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