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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Açıkgöz, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Açıkgöz, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için kent merkezindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Hasan, annesi Süreyya, kardeşleri Mehmet, Kazım, Feride ve 8 yaşındaki Mustafa Miraç ile aile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında şehidin yakınları, tabuta sarılıp gözyaşı döktü, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Açıkgöz'ün cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

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Gaziantep İdlib Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz Şehit

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