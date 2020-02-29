İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Saygılı'nın (23) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, İnönü Tabaklı Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe ile İdlib'de daha önce birlikte görev yaptığı kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Uzman Çavuş Bünyamin Saygılı taziyeleri kabul etti.

Babası ve kardeşleri, şehidin fotoğrafını öptü. Oğlunun fotoğrafını tutan baba Hüseyin Saygılı, "O, bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağ olsun." dedi. Şehidin kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Bünyamin Saygılı'nın metanetini koruduğu gözlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Saygılı'yı elini tutarak teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli etti.