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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Enes Alper son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE HABERLERİ  | 11.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Enes Alper son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE (AA) - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Alper'in (23) naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin düzenleneceği belediye önüne getirildi.

Şehidin alana getirilişi sırasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Alper'in naaşı, belde mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve belde halkı katıldı.

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