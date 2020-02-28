YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu

İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu

ANKARA HABERLERİ  | 28.02.2020 12:22 | Son Güncelleme

İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehadet haberinin Afyonkarahisar'daki babaevinde kardeşi Gökhan Şahin'e ulaştırılmasının ardından askeri yetkililer, şehit Şahin'in (35) Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi eşi Nuray ile babası Mehmet ve annesi Arzu Şahin'e de iletti.

Şehidin evine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Şahin ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Şahin ailesinin yakınları da haberi alır almaz şehidin evine geldi.

Şehit Şahin'in, Yasemin (2) ve Mehmet Selim (6) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
İdlib Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:06
İkindi
16:13
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Beştepe Şen Eczanesi
Yenimahalle
Taurus Avm Eczanesi
Cankaya
Ferda Eczanesi
Yenimahalle
Zeki Eczanesi
Mamak
Güldal Eczanesi
Cankaya
Müjde Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.