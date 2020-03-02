YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen Tekirdağ milletvekili Koncagül, trafik kazasında yaralandı

İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen Tekirdağ milletvekili Koncagül, trafik kazasında yaralandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.03.2020 18:41 | Son Güncelleme

İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen Tekirdağ milletvekili Koncagül, trafik kazasında yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Şehit Er'in Muratlı'ya bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba evinden Tekirdağ'a dönen ve içerisinde milletvekili Koncagül'ün de bulunduğu 59 AK 100 plakalı minibüs, ilçe girişinde plakası henüz belirlenemeyen bir kurtarıcı ile çarpıştı.

Kazada milletvekili Koncagül yaralandı.

Konvoya eşlik eden başka bir araçla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan Koncagül, buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Trafik Kazası Yaralama

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
13:27
İkindi
16:35
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Deva Eczanesi
Corlu
Bayram Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Kaya Eczanesi
Malkara
Nevra Eczanesi
Suleymanpasa
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
Sahil Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalandı

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.