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İdlib şehitleri Akay ve Ak, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN HABERLERİ  | 29.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Törenlere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ile Ahmet Misbah Demircan da katıldı

MERSİN (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay ile Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın cenazeleri Mersin'de toprağa verildi.

Toros Devlet Hastanesi morgundan alınan 21 yaşındaki Akay'ın naaşı, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin annesi Kezban, babası Osman, kardeşi Pelin ve yakınları gözyaşı döktü. Tabutun başında bekleyen bir askerin gözyaşını şehit yakınının silmesi dikkati çekti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak sağanak altında top arabasına konuldu.

Cami çıkışında vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İdlib, Esed'in mezarı olacak." şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

- Kardeşini asker selamıyla uğurladı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesindeki Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Törene askeri üniformayla katılan şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Coşkun Ak, kardeşini asker selamıyla uğurladı.

Şehidin babası Muhammet, annesi Meral ve kardeşini, Bakan Yardımcısı Demircan ve yakınları teskin etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Ak'ın naaşı, Yeğenli Mezarlığı'nda defnedildi.

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