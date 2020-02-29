İdlib şehitleri Akay ve Ak, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin annesi Kezban, babası Osman, kardeşi Pelin ve yakınları gözyaşı döktü. Tabutun başında bekleyen bir askerin gözyaşını şehit yakınının silmesi dikkati çekti.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri ve mülki erkan katıldı.

MERSİN (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay ile Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın cenazeleri Mersin'de toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

- Kardeşini asker selamıyla uğurladı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesindeki Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Törene askeri üniformayla katılan şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Coşkun Ak, kardeşini asker selamıyla uğurladı.

Şehidin babası Muhammet, annesi Meral ve kardeşini, Bakan Yardımcısı Demircan ve yakınları teskin etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Ak'ın naaşı, Yeğenli Mezarlığı'nda defnedildi.

