YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. İdlib Şehitleri için Cuma Namazı sonrası dua edildi

İdlib Şehitleri için Cuma Namazı sonrası dua edildi

SİVAS HABERLERİ  | 28.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde, Cuma Namazı sonrası İdlib şehitlerimiz için dua edildi.Sivas’ın Zara ilçesi Merkez Camisi avlusunda Cuma namazı çıkışı, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, STK temsilcileri ve siyasi partilerin başkanlarının katılımı ile Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için dua edildi.Program sonrası açıklama yapan AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, “Dün gece İdlib’de düzenlenen menfur ve kalleş saldırıda 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi nedeniyle hazırlıklarını tamamladığımız ilçe kongremizi ileri bir tarihe yapılmak üzere iptal ettik.

Sivas’ın Zara ilçesinde, Cuma Namazı sonrası İdlib şehitlerimiz için dua edildi.
Sivas’ın Zara ilçesi Merkez Camisi avlusunda Cuma namazı çıkışı, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, STK temsilcileri ve siyasi partilerin başkanlarının katılımı ile Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için dua edildi.
Program sonrası açıklama yapan AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, “Dün gece İdlib’de düzenlenen menfur ve kalleş saldırıda 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi nedeniyle hazırlıklarını tamamladığımız ilçe kongremizi ileri bir tarihe yapılmak üzere iptal ettik. Bizleri derinden üzen bu hain saldırıyı kınıyor, Mehmetçiklerimize rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar, yüce Türk milletimize de başsağlığı diliyorum” dedi.
İdlip saldırısı nedeniyle Zara Belediyesi tarafından da ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Duygu Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Timurboğa Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.