İdlib şehitleri için fidan dikildi

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan 36 Mehmetçiğin anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Amasya Yeni Çevre Yolu Fındıklı, Bağlar Üstü mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Amasya Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, “Şehitlerimiz bu vatan toprakları için hiç düşünmeden canını veren kahramanlarımızdır. Bu vatan için bizlere düşen görev; bildiklerimizi sizlere aktarmak, sizlere iyi eğitim vermek, geliştirmek ve geleceğe hazırlayarak vatanımıza yararlı kılmaktır. Sizlerin görevi ise; derslerinize iyi çalışarak, sizlere aktarılan bütün kazanımları elde ederek başarılı ve yararlı işler yapmak ve hep birlikte bu vatanı ilelebet payidar kılmaktır” dedi.

Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, “Her birimiz bu vatanın neferleriyiz. Cepheye gidende, görevini iyi yapanda, bu devlet için yararlı işler yapanda kahramandır. Bu vatan toprağı için terini akıtan da, kanını akıtan da bitmez ve ilelebet unutulmaz” diye konuştu.

Amasya Bölge Müdürü Halil Oflu ise, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada bulunmanın bedelinin ağır olduğu biliyoruz. Ordumuz ve milletimiz, bizi bu topraklardan atmak isteyenlere gereken cevabı her zaman verdiği gibi bundan sonra da verecektir. Bugün de burada Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan 36 kahraman askerlerimiz anısına fidan dikmek için toplandık. Bu vatanın şehitleri asla unutulmaz ve her zaman minnet duygusuyla yad edilir. Bu vatana düşman olana; İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy dizeleriyle sesleniyoruz. Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Hain saldırılar sonucu şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikim etkinliğine geçilerek, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan 36 kahraman askerlerin adlarının plakalara yazılarak fidanları takıldığı çam fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu ve can suları verildi.

Etkinliğe ayrıca Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik, Abdurrahman Kamil Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.