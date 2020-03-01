YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

KARABÜK HABERLERİ  | 01.03.2020 23:23 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği tarafından, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.Suriye’de ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla İdlib’de görev yapan kahraman askerlere yapılan hain saldırının ardından ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de mevlit programı düzenlenerek dualar edilerek birlik ve beraberlik mesajları verildi.Çamlık Camii’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlitler okunarak dualar edildi.Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Karabük Valiliği tarafından, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.
Suriye’de ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla İdlib’de görev yapan kahraman askerlere yapılan hain saldırının ardından ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de mevlit programı düzenlenerek dualar edilerek birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Çamlık Camii’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlitler okunarak dualar edildi.
Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
13:07
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Öztürk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Zonguldak ve Karabük'ten Elazığ'daki depremzedeler için 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Zonguldak ve Karabük'ten Elazığ'daki depremzedeler için 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Çakır seçildi

CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Çakır seçildi

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.