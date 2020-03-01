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İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu

SİİRT HABERLERİ  | 01.03.2020 22:58 | Son Güncelleme

İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu

SİİRT (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Siirt'te mevlit okutuldu.

Siirt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlit programı, Halit Bin Velid Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Duanın ardından Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, İdlib şehitlerine rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

"Biz sadece Müslüman coğrafyasında değil, Müslüman olmayan coğrafyada da mazlumlara yardım etmeye çalışan ensar bir milletiz" diyen Altıok, "Ne mutlu bizlere ki Allah bu güzellikleri bize fırsat vermiş. İdlib'de vatan için şehit olan 36 canpare gencimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bizler onların aziz ve manevi hatıralarını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

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İdlib Mevlit siirt Şehit

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