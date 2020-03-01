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İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy

MALATYA HABERLERİ  | 01.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Malatya’da, Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen saldırıya araç konvoyu ve yürüyüş ile tepki gösterildi.15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi ve Malatya İl Başkanlığı ile beraber Malatya Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan konvoy öncesinde, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ basın açıklaması yaptı.

Malatya’da, Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen saldırıya araç konvoyu ve yürüyüş ile tepki gösterildi.
15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi ve Malatya İl Başkanlığı ile beraber Malatya Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan konvoy öncesinde, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ basın açıklaması yaptı. Uludağ, “İdlib meselesine sadece 27 Şubat tarihi ile bakmak bizleri yanlış sonuçlara itecektir, İdlib sınırlarımızın yanında terör devleti kurulmak istenmektedir. İdlib Akdenizdir, İdlib Orta Doğudur, İdlib kısacası çok yönlü bir yerdir. Şehitlerimiz karşısında içi yanmayanın içi yansın. 27 Şubat’ta İdlib’de hain saldırı sonucu şehit düşen şehitlerimiz rahmetle anıyoruz,yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyoruz, Ordu cephede ise tartışmalar biter dua ve destek başlar bizler de ordumuzun yanında yer aldığımızı göstermek için bugün buradayız. Özellikle sosyal medyada yapılan bilgi kirliliğine halkımızın itibar göstermemesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Büyükşehir Belediyesi önünden araç konvoylarıyla Malatya 2. Ordu Komutanlığı önüne gidilerek, burada İstiklal Marşı okundu. İdlib şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrağa uzanan eller kırılsın’ sloganları attı.
Otomobilleri Türk bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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