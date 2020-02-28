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İdlib şehitleri memleketleri Mersin'e getirildi

MERSİN HABERLERİ  | 28.02.2020 20:39 | Son Güncelleme

İdlib şehitleri memleketleri Mersin'e getirildi

MERSİN (AA) - Suriye'deki Esed Rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel ve Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın cenazeleri memleketleri Mersin'e getirildi.

Askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, tören mangası tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarına konuldu.

Daha sonra kara yoluyla Mersin'e getirilen Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın naaşı Toroslar ilçesine, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi Erdemli ilçesine ve Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın naaşı da Silifke ilçesine gönderildi.

Toros Devlet Hastanesi morguna getirilen şehit Akay'ın cenazesini ailesi ve yakınlarının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, askeri erkan ile vatandaşlar karşıladı.

Okunan duaların ardından tören mangası tarafından cenaze aracından indirilen şehit Akay'ın naaşı hastane morguna götürüldü.

Şehitlerin yarın ilçelerinde düzenlenecek törenlerinin ardından defnedilecekleri öğrenildi.

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