İdlib'de "Bursa Mahallesi" kurulacak

CEM ŞAN - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin İdlib kentinde briket ev inşası için başlattığı projede çalışmalarını sürdüren Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, bölgede evler, cami ve okuldan oluşan "Bursa Mahallesi" kurmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Hüseyin Kaptan, AA muhabirine, savaşın ilk başladığı günden beri Suriye'ye yardım kampanyaları düzenlediklerini ve şu ana kadar Bursalı hayırseverlerin desteğiyle bin tıra yakın gıda, elbise ve temizlik maddesi gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Yardım kampanyalarının ramazan boyunca da devam ettiğini belirten Kaptan, gıda yardımlarının yanında bölgede yetim evleri inşa ettiklerini, kadın kollarının da birçok güzel işe vesile olduğunu anlattı.

Özellikle son dönemde İdlib'de yaşanan göç dalgasından sonra çadırlarda kalmanın çok zor olduğunu vurgulayan Kaptan, şöyle konuştu:

"Çadırlarda yaşayan insanların artık aile mahremiyetleri kalmadı. Yazın sıcaktan, kışın da soğuktan çadırların içinde kalmak çok zor. İnsanların daha makul yerlerde yaşayabilmeleri için bugüne kadar farklı bölgelerde konteyner kentler oluşturduk. Özellikle İdlib'de de normal bir ev kadar olmasa da çadırdan daha iyi briket evler yapmaya başladık. 2 gözlü 25 metrekare, çadır maliyetinden de daha uygun, böyle bir kampanya başlattık."