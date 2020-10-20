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İdlib'de Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı

HATAY HABERLERİ  | 20.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

İdlib'de Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı

Suriye’nin İdlib kırsalında AFAD, Fetih-Der ve Özgür-Der iş birliğiyle yetim ailelerinin bir çatıya sahip olabilmesi amacıyla briketten inşa edilen 200 evlik Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı.

Fetih-Der'den yapılan açıklamaya göre, Meşhed Ruhin bölgesindeki merkezde binalar iki katlı olarak inşa edilirken yaşam alanı içerisindeki okul ve mescit de yetim ailelerinin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, Suriye’deki yetimleri geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Suriye'de çadır hayatının insanları çok zorladığını aktaran Bulat, "Giderek yaklaşan kış mevsimindeki kötü yaşam koşulları da buna eklenince sivillerin çilesi daha da artıyor. Bu mağduriyeti gidermek için İdlib’de inşa ettiğimiz briket evler savaş mağduru aileler için bir sıcak yuva oldu." ifadesini kullandı.

Bulat merkezde 450 yetim çocuğun anneleriyle yaşayacağını da kaydetti.

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