YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Olgun'un ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Olgun'un ailesine acı haber verildi

KONYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Olgun'un ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) şehadet haberi Konya'daki babaevine ulaştı.

Ailenin, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki evine giden İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, acı haberi anne Döne Olgun'a verdi.

Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Oğlunun şehadet haberini alan anne Olgun, "Siz geldiniz, bana Bayram'ımı niye getirmediniz?" diyerek gözyaşı döktü. Anneyi, yakınları ve 112 Acil Servis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan şehit Olgun'un, babasını 3 ay önce kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Bekar olan şehidin, 4 kardeşinin olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
Bayram Olgun Konya Selçuklu İlçesi Şehit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:17
Öğle
13:08
İkindi
16:17
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
Acay Eczanesi
Selcuklu
Asya Eczanesi
Selcuklu
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Merve Eczanesi
Selcuklu
Aktoprak Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.