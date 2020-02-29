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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Pekel Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Pekel Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, merkez İlkadım ilçesindeki tarihi Büyük Cami'ye götürüldü.

Anne Menşure Gürdal ve baba Hüseyin Pekel, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Menşure Gürdal, elindeki oğlunun fotoğrafı ve beresini öpüp tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit annesi, "Oğulcan!... Tayfun, niye ses vermiyorsun? Hadi gel, evimize gidelim. Kurban olayım sana. Oğlum, kalk ayağa, 'Şaka yaptım.' de." diye seslenerek yaşadığı acıyı yansıttı.

Vali Osman Kaymak ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da anneyi teskin etmeye çalıştı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak top arabasına konulan şehidin naaşı, Düvecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ile siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel rejim unsurları Samsun

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