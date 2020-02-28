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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

ADANA HABERLERİ  | 28.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın Adana'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Selman Cankara'nın şehadet haberi, askeri yetkililerce merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları babaevine gelerek aileye başsağlığında bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da şehidin babaevine gelerek taziyelerini iletti.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Adana Aile Selman cankara Şehit

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